Новую российскую ракету предложили назвать «Володей» и «Гиви»

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил назвать новую российскую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Голубем мира». Об этом сообщает ТАСС в четверг, 1 марта.

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Парламентарий также выразил уверенность, что послание президента Федеральному собранию войдет в историю как «речь, обеспечившая мир на планете во всем XXI веке».

Помощник президента России Владислав Сурков предложил дать новому вооружению наименование «Гиви». «Потому что есть такой герой Донбасса (командир одного из подразделений ополчения «Сомали» Михаил Толстых, погиб в 2017 году — прим. «Ленты.ру»)», — цитирует его РИА Новости.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что ракету следует назвать «Володя». «И по-русски, и вежливо, и с юмором, и с намеком», — добавила она.

Ранее в четверг в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что в России разработана малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит ей практически неограниченную дальность полета и неуязвимость для противоракетной и противовоздушной обороны. Однако названия у нового оружия пока нет, глава государства предложил всем желающим поделиться своими вариантами на сайте Минобороны.

Также во время выступления президента были впервые показаны кадры испытаний ракеты «Сармат», способной поражать цели на расстоянии до 16 тысяч километров.

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