Путин назвал военную мощь России гарантией мира на планете

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что демонстрация возможностей российских вооруженных сил отрезвит любого агрессора. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция выступления велась на сайте Кремля в четверг, 1 марта.

«Считаю необходимым подчеркнуть, это очень важно: растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире», — сказал Путин.

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Глава государства подчеркнул, что информация о новейшем российском оружии, аналогов которого ни у кого больше в мире нет, не блеф. По его словам, новые оборонные разработки делают Россию неуязвимой для систем ПРО и ПВО. Однако, отметил Путин, Москва никому не угрожает: «У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных и тем более агрессивных целях».

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Ранее в ходе послания российский лидер рассказал, что важнейшим этапом в разработке современных систем вооружений стало создание высокоточного гиперзвукового авиационного ракетного комплекса. Кроме того, во время послания состоялась видеопрезентация ракетного комплекса «Сармат», у которого нет ограничений по дальности.

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