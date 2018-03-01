Целью новейшей баллистической ракеты России оказалась Америка

В сети обратили внимание, что в ролике, демонстрирующем возможности российского ракетного комплекса «Сармат», целью орудия оказался американский штат Флорида. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте «Лентача».

В комментариях пользователи отметили, что видео напомнило им фрагмент сериала «Звездный путь: Энтерпрайз». Другие вспомнили кадр из передачи Дмитрия Киселева «Вести недели»: ведущий стоял на фоне заголовка «В радиоактивный пепел».

«А ведь Киселев намекал. Намекал. А вы все смеялись», — отметил юзер под ником @kotalkin.

Кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат» были показаны в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. «Никакие, даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса "Сармат"», — подчеркнул Путин.

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