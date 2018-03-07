Президент России назвал условие применения ядерного оружия

Москва может применить ядерное оружие лишь как ответный удар, заявил в ходе интервью для фильма «Миропорядок 2018» президент России Владимир Путин. Об этом в среду, 7 марта, сообщает РИА Новости.

«Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом: наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если российские системы предупреждения ракетного нападения зафиксируют не только старт ракет, но и дадут точный прогноз траектории полетов и времени падения головных частей на территорию России.

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При этом он признал, что «для человечества, для мира это будет глобальная катастрофа». «Но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» — спросил Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что новые мировые центры силы с ростом своего могущества должны ощущать и рост ответственности, а прежние должны уступить свое место достойно и без истерик. «Конечно, очень не хочется тем, кто был на первых ступеньках пьедестала, уступать это место. Хочется там зацепиться любой ценой, удержаться. Хотя многие эксперты понимают, что это уже невозможно», — сказал Путин.

1 марта президент России во время послания Федеральному Собранию представил новые образцы отечественного оружия. Среди них межконтинентальную ракету «Сармат», гиперзвуковой комплекс с планирующим ракетным блоком «Авангард», крылатую ракету с малогабаритной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат. В США в ответ заявили о готовности модернизировать собственный ядерный потенциал.

Фильм «Миропорядок 2018» основан на нескольких эксклюзивных интервью президента России, даты показа пока не определены.

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