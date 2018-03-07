Россия
 
Последние новости
Вертолет Ми-8 разбился в Чечне
В московском метро устроят дискотеку  
На Украине заявили о шизофрении попросившейся в Крым Собчак
Греческие фанаты захватили государственный телеканал во время прямого эфира
Россиян предупредили о дефиците обезболивающих
ЦИК потребовал убрать избирательный участок из похоронного бюро
Путин обманул первую леди США

Президент России назвал условие применения ядерного оружия

Перейти в «Мою Ленту»

Москва может применить ядерное оружие лишь как ответный удар, заявил в ходе интервью для фильма «Миропорядок 2018» президент России Владимир Путин. Об этом в среду, 7 марта, сообщает РИА Новости.

«Хочу вам сказать, и чтобы об этом узнали у нас и за рубежом: наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения — это так называемый ответный, встречный удар», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что решение о применении ядерного оружия может быть принято лишь в том случае, если российские системы предупреждения ракетного нападения зафиксируют не только старт ракет, но и дадут точный прогноз траектории полетов и времени падения головных частей на территорию России.

При этом он признал, что «для человечества, для мира это будет глобальная катастрофа». «Но как гражданин России, как глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если не будет России?» — спросил Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что новые мировые центры силы с ростом своего могущества должны ощущать и рост ответственности, а прежние должны уступить свое место достойно и без истерик. «Конечно, очень не хочется тем, кто был на первых ступеньках пьедестала, уступать это место. Хочется там зацепиться любой ценой, удержаться. Хотя многие эксперты понимают, что это уже невозможно», — сказал Путин.

1 марта президент России во время послания Федеральному Собранию представил новые образцы отечественного оружия. Среди них межконтинентальную ракету «Сармат», гиперзвуковой комплекс с планирующим ракетным блоком «Авангард», крылатую ракету с малогабаритной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат. В США в ответ заявили о готовности модернизировать собственный ядерный потенциал.

Фильм «Миропорядок 2018» основан на нескольких эксклюзивных интервью президента России, даты показа пока не определены.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы сроки достижения США военного паритета с Россией
Северная Корея назвала условия отказа от ядерного оружия
В США пообещали модернизировать ядерный арсенал после слов Путина
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Костыли забивали, кувалдой махали»

Путин приехал на завод, послушал рабочих и вспомнил деда-повара
13:18Сегодня

ЦИК потребовал убрать избирательный участок из похоронного бюро

16:25 5 марта

В банках Швейцарии нашли золото Грудинина

12:35Сегодня

Путин высказался об амплуа «главного злодея»

Россия00:01 5 марта
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год

«Какова власть — таковы и люди»

Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
12:26Сегодня

Банкиры описали российского мужчину мечты перед 8 Марта

14:16 5 марта

Выпивших пиво на лекции студентов-медиков примут обратно на учебу

12:31Сегодня

Кремль вновь заверил в отсутствии российских войск на Украине

Россия00:0422 февраля
Ксения Собчак

Правда?!

Статья Ксении Собчак о неприкасаемых в России, жестоких судах и «Брате-2»
12:07Сегодня

Путин похвалил человеческие качества Трампа

22:29 4 марта

Около 30 автомобилей столкнулись на трассе в Домодедово

12:26Сегодня

Путин обманул первую леди США

Россия
«Костыли забивали, кувалдой махали»
Путин приехал на завод, послушал рабочих и вспомнил деда-повара
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
«Вместо хаоса, анархии и беззакония появляется прозрачность»
Почему успешный ученый покинул Америку и вернулся в Россию
ЦИК потребовал убрать избирательный участок из похоронного бюро
Путин высказался об амплуа «главного злодея»
Банкиры описали российского мужчину мечты перед 8 Марта
Кремль вновь заверил в отсутствии российских войск на Украине
Все материалы
Мир
Нашпионил
Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником
Трамп решил засудить Калифорнию
Студенты колледжа отбились от вооруженного ножами мужчины
Национальная разведка США доложила о бесполезности антироссийских санкций
Для предотвращения авиационных катастроф призвали использовать колдовство
Коммунизм победил
Американские деньги не помогли. Китай возьмет Тайвань без боя
Российский военный самолет рухнул в Сирии
Погибли 39 человек, причины неизвестны
Все материалы
Бывший СССР
Локальное потепление
Литва готова дружить с Россией. Что происходит?
ОДКБ отказалась вступаться за Карабах в случае войны
Сошел на нет
Самого страшного в Узбекистане человека лишили власти. Что теперь будет?
Кортеж Порошенко сбил старика
Сбитый кортежем Порошенко пенсионер взял всю вину на себя
Украина обвинила ФСБ и бойцов АТО в поджоге венгерского центра
Порошенко озвучил единственное требование к Путину
Все материалы
Экономика
Подкачали
Они слезли с нефтяной иглы и построили социализм. России есть чему поучиться
Coca-Cola начнет выпускать алкоголь
Отложено рассмотрение жалобы банка «Югра» на решение Арбитражного суда Москвы
Акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров рассказал президенту об опыте развития СПО
ЦБ сделает валютную ипотеку бессмысленной
Китайцы вложат в Дальний Восток 30 миллиардов долларов
Зрелищно и ярко
Соосновательница проекта Education Kids о том, можно ли учиться интересно
Все материалы
Силовые структуры
Сибирский расчленитель
Маньяк-милиционер сел за убийство 19 женщин. Но реальных жертв гораздо больше
Евгений ЧуплинскийКровавый маршрут
Как находили тела женщин, растерзанных маньяком Чуплинским: справка «Ленты.ру»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Лжетеррорист надышался токсичного газа и «заминировал» школы Ростова
Начальник колонии обустроил заключенному VIP-камеру и водил ему проституток
Генерал Никандров признался в даче взятки главному следователю Москвы
На Кубани должник сбил пристава за попытку арестовать его машину
Все материалы
Наука и техника
Раскулаченная семья возле своего дома, с. Удачное, Донецкая область, 1930-е годы«Советская власть угробила деревню»
Сталин уничтожил миллионы крестьян России и Украины. Он просто боялся войны
Русский удар: Путин показал новейшие ракеты
Что известно о самом страшном оружии России
Авария «Протона» в июле 2013 года«Теперь мы летаем, чтобы осваивать»
«Роскосмос» позорится в Америке и срамит SpaceX. Деньги еще есть, результата нет
Российская «Сова» развалилась на высоте 20 километров
Россиян призвали встречать огромную волну мигрантов
Раскрыты секреты эффективности Илона Маска
Названы сроки достижения США военного паритета с Россией
Все материалы
Спорт
Фабрика чемпионок
Она воспитала Медведеву и Загитову. На подходе новые звезды
Греческие фанаты захватили государственный телеканал во время прямого эфира
Готовьтесь, будет больно
От сельских драк до избитого президента: как рестлинг свел с ума Америку
Объявление 27-летнего футболиста о завершении карьеры посчитали фальшивым
Бойкотирующему соревнования в России биатлонисту пригрозили расстрелом
Определились первые четвертьфиналисты Лиги Чемпионов
Российский футболист странно пошутил про соперников-арабов
Все материалы
Культура
Что смотреть весной
15 главных фильмов сезона
«Простить эту дерзость ей не могли»
Мужчины, КГБ и Большой театр в жизни Майи Плисецкой
Габриэль Гарсиа Маркес с Фиделем Кастро«За кабинетом начинался закрытый женский рай»
Он вырос среди женщин, стал популярнее Пеле и выкурил тысячи сигарет
Отчаянная домохозяйка взорвала клоуна и остановила метеорит в клипе «Ленинграда»
У Волочковой нашли 24 квартиры и дом за 244 миллиона рублей
У актера из «Миллионера из трущоб» обнаружили редкое заболевание
Уничтожение Москвы показали на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Предсказаны будущие тренды в порно
Жизнь в дыре
Бедность и тайны человечества — на снимках лучших фотографов
Самые идиотские советы по уходу за детьми собрали в одном месте
Найден способ читать чужую переписку пользователей «ВКонтакте»
Собчак и Жириновский опять поругались на дебатах
Google уличили в разработке искусственного интеллекта для армии США
Все материалы
Ценности
Прямо с рейва
Недели моды превратились в отвязные шоу для вчерашних подростков
Албанская певица выбрала для вечеринки не скрывающее наготы платье
Софи ЛоренНа голое тело
Кто и как наживается на раздетых женщинах
Эмма Уотсон нанесла татуировку с грамматической ошибкой
Разъяренная покупательница устроила погром в магазине
Превентивный дар
Удачное подношение на 8 марта не позволит женщине стать феминисткой
Блогеры устроили потасовку на показе в Париже
Все материалы
Путешествия
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
О бози, я в Берлине!
Убойный трип по столице Германии с барахолками, барами и безумными вечеринками
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Голый авиадебошир душил девушек и пытался разбить иллюминатор
Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира
Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку
Посадку крупнейшего авиалайнера в шторм сняли на видео
Все материалы
Из жизни
Не помню зла
Когда-то эти бандиты ходили на дело. Теперь они ходят под себя
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
«Цены тут растут всегда»
История жителя Самары, перебравшегося в Нью-Йорк
Первый однополый брак Австралии распался спустя 48 дней
Крысу застукали за воровством долларов
Восьмикилограммовый питон съел кота и попытался скрыться
В Индонезии повесили тигра-оборотня
Все материалы
Женева-2018
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
Тест: суперкар или фейк
А ты сможешь отличить произведение искусства от подделки?
Видео: первый тест Mercedes-Benz CLS
Тест-драйв «Мерседеса», который не оставил шансов конкурентам
Лучшие «гран-туризмо» от BMW
Баварские купе и кабриолеты, на которых можно (и нужно) ехать долго
Летающий автомобиль Airbus превратили в автомобиль Audi
Jaguar построил уникальный 34-летний XJ для барабанщика Iron Maiden
Дебютировал самый маленький кроссовер Lexus
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Названы пригороды Москвы с самыми дешевыми квартирами
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы