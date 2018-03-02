В США пообещали модернизировать ядерный арсенал после слов Путина

США продолжат модернизировать свой ядерный арсенал. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС.

По словам Сандерс, «Америка движется к обеспечению того, что ее возможности останутся непревзойденными». Сандерс отметила, что новый оборонный бюджет на 2019 год превышает 700 миллиардов долларов.

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«Президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии. Он твердо намерен защищать нашу страну и поддерживать мир через силу. Оборонный потенциал США никому не уступает и не будет уступать», — добавила она.

Путин 1 марта выступил с посланием Федеральному собранию, в котором рассказал о новом российском вооружении. В частности, о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковом комплексе «Кинжал», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, а также о беспилотном подводном аппарате, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

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