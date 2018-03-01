Пентагон пообещал защитить США после послания Путина

Министерство обороны США не удивилось заявлению президента России Владимира Путина о новейших видах стратегического вооружения и готово защищать свою страну. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, сообщает РИА Новости.

«Мы не удивлены заявлениями [Путина]. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — сказала Уайт журналистам.

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Она также отметила, что Пентагон учел создание новых оборонных систем, о которых рассказал Путин. По словам Уайт, система противоракетной обороны США не нацелена против России. «Мы должны быть уверены, что у нас есть надежное ядерное сдерживание», — объяснила Уайт.

Ранее, 1 марта, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейшем оружии страны: стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

Во время послания также впервые были показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат». Путин рассказал, что даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса.

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