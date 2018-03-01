Раскрыта роль Путина в разработке нового вооружения

Президент России Владимир Путин был вовлечен в процесс разработки вооружения, представленного в ходе послания Федеральному собранию. Об этом в четверг, 1 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин держал под своим контролем», — сказал Песков.

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Ранее в четверг во время оглашения послания президент сообщил о разработке новейших систем вооружения, способных преодолевать системы ПРО и ПВО. В частности, Путин рассказал о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

«Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, — все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — призвал Путин.

В сети обратили внимание, что в ролике, демонстрирующем возможности российского ракетного комплекса «Сармат», целью оказался американский штат Флорида.

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