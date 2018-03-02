Американцам предложили придумать названия новому российскому оружию

Посольство России в Вашингтоне предложило американцам придумать названия для нового российского оружия, о котором президент Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию. Об этом диппредставительство написало в Twitter.

«Примите участие в объявленном Владимиром Путиным конкурсе названий для новой российской крылатой ракеты глобального радиуса действия, беспилотного подводного аппарата и лазерного оружия», — сказано в сообщении посольства.

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 01 марта 2018, 19:02

1 марта во время оглашения послания глава государства сообщил о разработке новейших систем вооружения, способных преодолевать системы ПРО и ПВО.

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В частности, Путин рассказал о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.

«Несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкивались в экономике, в финансах, в оборонной промышленности, в армии, — все-таки Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — призвал Путин.

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