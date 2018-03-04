Источник сообщил о производстве гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард»

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» запущен в России в серийное производство. Об этом сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

Как отметил источник, западным партнерам России пора осознать новую реальность. По его словам, новейшая разработка способна летать в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что делает ее неуязвимой для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

О комплексе «Авангард» расказал президент России Владимир Путин 1 марта во время послания Федеральному Собранию. По словам главы государства, комплекс способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, при этом «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

Президент рассказал и о других видах нового оружия, в том числе о ракетном комплексе «Сармат». 3 марта источник подтвердил, что 11 лет назад информация по «Сармату» была специально «слита» в США.

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