Новейшее российское оружие получило название

Минобороны подвело итоги конкурса по выбору названия для новых видов российского вооружения, в частности тех, которые упоминал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой получила название «Буревестник». По данным сайта Минобороны, за него проголосовали 34,8 процента участников конкурса. Для ракеты также предлагались названия «Пальмирa» (почти 33 процента голосов) и «Сюрприз» (32,5 процента).

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Подводный беспилотник с ядерной энергетической установкой, способный нести ядерные боеприпасы, назовут «Посейдон». Этот вариант набрал около 36,9 процента голосов. Также участники конкурса голосовали за названия «Аврора» (32,5 процента) и «Прибой» (примерно 30,5 процента).

Новый российский боевой лазерный комплекс решено назвать «Пересвет» — 40,8 процента голосов. Также предлагались варианты «Василиск» (30,6 процента) и «Блик» (28,5 процента).

О новых видах вооружения впервые рассказал президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию 1 марта. Тогда же он предложил Минобороны запустить интернет-голосование по выбору названий для них. Также во время выступления президента были впервые показаны кадры испытаний ракеты «Сармат», способной поражать цели на расстоянии до 16 тысяч километров.

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