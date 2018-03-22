Хакеры атаковали сайт Минобороны во время выбора названия российского оружия

Сайт министерства обороны подвергся массированной DDOS-атаке во время голосования на названия новейшего российского оружия. Об этом в четверг, 22 марта, заявили «Интерфаксу» в ведомстве.

Как пояснили в Минобороны, все нападения были нейтрализованы. Атаки зафиксировали с территорий Западной Европы (страна установлена, но не называется), Украины и Северной Америки.

В последний час голосования, отметили в ведомстве, на сайт было совершено семь DDoS-атак.

«В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту — десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени», — сообщили в Минобороны.

Ранее в четверг россияне выбрали названия для новейшего российского оружия. Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой стала «Буревестником», подводный беспилотник с ядерной энергетической установкой, способный нести ядерные боеприпасы, получил название «Посейдон», а новый российский боевой лазерный комплекс — «Пересвет».

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