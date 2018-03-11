Российские ВКС запустили гиперзвуковую ракету «Кинжал»

Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил России выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Самолет вылетел с аэродрома в Южном военном округе, сообщает Минобороны во «ВКонтакте». Ведомство также опубликовало видео.

Отмечается, что пуск прошел успешно — ракета поразила заданную цель на полигоне. В ходе испытания подтвердились тактико-технические характеристики «Кинжала» и временные показатели.

О том, что новые гиперзвуковые ракеты поступили в армию, 1 марта сообщил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что комплексы не имеют аналогов в мире.

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