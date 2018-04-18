Американский генерал призвал поверить в ракеты Путина

Глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил, что у Вашингтона нет доказательств наличия у России «непобедимой» гиперзвуковой ракеты, однако призвал верить словам президента России Владимира Путина о современном вооружении, разработкой которого занимается Москва. Его слова приводит DefenseNews.

«Я не буду давать вам никаких подробностей о средствах, которые мы используем для наблюдения за этим. Я не расскажу вам каких-либо технических подробностей относительно возможностей этих ракет. Но я могу сказать вам, что мы наблюдали, как Россия и Китай испытывают гиперзвуковое оружие», — сообщил Хайтен.

Он не уточнил, находится ли российская ракета на стадии разработки или уже проходит испытания, но подчеркнул, что к заявлениям Путина необходимо отнестись с полной серьезностью. «Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает», — отметил генерал.

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По его словам, в последние годы США также проводили испытания гиперзвукового оружия, однако они не были «полностью успешными» и были приостановлены. При этом Хайтен отметил, что надеется, что все допущенные ошибки будут учтены и развитие в данном направлении будет продолжено.

Как отмечает издание, несмотря на то, что на протяжении долгих лет Управление оборонных перспективных исследовательских проектов США не получало достаточного объема финансирования, в 2018-м объем инвестиций вырос до 108,6 миллиона долларов с 85,5 миллиона долларов в 2017-м. Управление рассчитывает, что в следующем году его финансирование увеличится на 136 процентов — до 256,7 миллиона долларов.

1 марта в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что на вооружение российской армии поступил новый гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Российский лидер подчеркнул, что данное вооружение не имеет аналогов в мире.

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