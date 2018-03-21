Пентагон признал неспособность противостоять российским гиперзвуковым ракетам

США не обладают средствами защиты, способными противостоять российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. С таким заявлением выступил в Сенате председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, передает Business Insider.

«И Россия, и Китай агрессивно внедряют гиперзвуковые разработки и добиваются успехов в соответствующих программах. Мы наблюдали, как они тестируют их. В США гиперзвуковое оружие находится либо на стадии концепта, либо на этапе тестирования. Единственное, что Вашингтон может противопоставить — удар возмездия нашей ядерной триадой», — заявил он.

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Генерал также посетовал на нехватку устаревшее оборудование и недостаток финансирования. «Сейчас у нас проблема с нынешней орбитальной космической архитектурой и ограниченным количеством радаров», — отметил генерал.

При этом 2 марта Хайтен предложил способ противодействия российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. Военачальник предлагает сосредоточиться на средствах космического базирования для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов.

О том, что новые гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поступили в армию, 1 марта сообщил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что комплексы не имеют аналогов в мире.

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