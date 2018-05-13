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«Кинжал» назвали главным убийцей американских авианосцев

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Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» способен сделать беззащитным американский флот и помочь Москве и Пекину сократить военное присутствие Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), пишет обозреватель журнала The Diplomat Абрахам Эйт.

Автор подчеркивает, что если раньше Вашингтон больше всего опасался китайских противокорабельных баллистических ракет средней дальности «Дунфэн-21Д» (DF-21D), то «с 2018 года главной угрозой для американских военных кораблей в АТР будут новые российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал"».

Ракеты появились на сверхзвуковом истребителе-перехватчике МиГ-31. Боевой радиус самолета позволяет российским ВКС держать на прицеле американские авианосцы на расстоянии 3,5 тысячи километров от морских границ, отмечает аналитик. Новый российский ракетный комплекс может считаться главным «убийцей авианосцев» в Тихоокеанском регионе, добавляет он. Кроме того, по его мнению, «Кинжал» способен одним ударом уничтожить даже самый большой корабль противника с расстояния до двух тысяч километров.

Если же самолеты МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами окажутся на Дальнем Востоке, российские ВВС смогут вести американские боевые корабли с расстояния до 3,5 тысячи километров от морских границ. Таким образом Россия сможет «закрыть» большую часть Южно-Китайского моря, где затрагиваются интересы Вашингтона и Пекина, заключил эксперт.

Ранее автор The National Interest Дэйв Маджумдар отмечал, что на данный момент у «Кинжала» нет эквивалента за пределами России.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, это модернизированная версия квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

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