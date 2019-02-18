В России признали угрозу польских NSM

Противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missile) производства норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, стоящие на вооружении морской ракетной части ВМС Польши, способны поразить объекты Балтийского флота (Калининградская область), пишет в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По оценке специалиста, при стрельбе из пункта, расположенного в деревне Семировице (Польша), подлетное время NSM к Балтийску составит около 7,5 минуты. «Представляет ли это угрозу российскому Балтийскому флоту? Безусловно», — считает эксперт.

Он отмечает, «ракета получилась очень удачной». Болтенков напомнил, что конструкцией NSM «предусмотрена автономная селекция целей, осуществляемая путем сопоставления изображения цели с датчика ГСН (головка самонаведения — прим. «Ленты.ру») с шаблонами изображений типовых целей, хранящихся в памяти», а также то, что оружие может применяться с борта надводных кораблей, береговых пусковых установок и истребителей.

«Норвегия занялась созданием противокорабельных ракет еще в середине 60-х годов прошлого века и достигла немалых высот. Собственно говоря, эта страна — один из ведущих мировых разработчиков противокорабельных малогабаритных комплексов», — сообщает специалист.

Болтенков полагает, что кроме NSM «больше ничего из Польской маринарки военной (ВМС) угрозы Балтийскому флоту не представляет», а вокруг Калининградской области Россия создала «зоны ограничения доступа», включающие системы противовоздушной обороны ПВО, истребительную авиацию, ракетные комплексы и системы радиоэлектронной защиты, способные «без особых проблем отразить удар ракет NSM».

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В феврале военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что NSM, стоящая на вооружении польского ракетного дивизиона противокорабельной береговой обороны, не способна помешать российским маршрутам на Балтике.

В феврале Defence24 опубликовало колонку военного эксперта Максимилиана Дуры, где сравнивалось оружие России и Польши в Балтийском регионе. В статье отмечалось, что NSM «позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в Россию или из России», тем самым «хороня российские надежды по поддержке морских коммуникаций».

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