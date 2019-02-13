Хакеры взломали американский БТР Stryker

Американский бронетранспортер (БТР) XM1296 IAV (Interim Armored Vehicle) Stryker оказался уязвим для хакерских атак, пишет The Drive.

Издание ссылается на отчет Пентагона, в котором явно не раскрывается источник угроз. В The Drive предполагают, что речь может идти об атаках, затрагивающих возможности обмена данными, навигацию или коммуникации, которые, в частности, приводят к внедрению в информационную систему недостоверных сведений.

Издание отмечает, что в поиске уязвимости БТР может быть заинтересована российская сторона.

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Согласно The Drive, чувствительными к атаке оказались не только XM1296 IAV Stryker, который в декабре 2017 года получила Германия, но и минимум стандартный M1126 IAV Stryker и M1256 IAV Stryker, получивший корпус повышенной ударопрочности.

Колесная боевая бронированная машина Stryker ICV предназначена для транспортировки пехотинцев и огневой поддержки. В настоящее время данная техника модернизируется, получая комплексы AGM-114 Hellfire, FIM-92 Stinger и FGM-148 Javelin, беспилотные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой и противодронные лазерные установки мощностью пять киловатт.

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