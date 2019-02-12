«Армату» доработали

В 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 «Армата» и четыре бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Т-16, сообщили «Известиям» несколько источников в Минобороны.

По словам собеседников газеты, серийные изделия отличаются от опытных образцов. Доработанная по итогам испытаний техника должна принять участие в параде Победы.

«В основном доработки должны касаться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса и боекомплекта. Для танкового орудия должны будут разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории и ряд других», — заявил изданию главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Материалы по теме Огненный демон Смертоносное оружие России держит в страхе Европу и США

В июле 2018 года военный эксперт Алексей Леонков заявил, что стоимость Т-14 «Армата» снизится после опытно-войсковой эксплуатации, позволяющей отказаться от избыточных инноваций в машине.

В том же месяце вице-премьер Юрий Борисов сказал, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!