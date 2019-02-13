Стрельбу новейшей российской пушки показали на видео

«Уралвагонзавод» показал стрельбу новейшей российской 57-миллиметровой автоматической пушки необитаемого боевого модуля АУ-220М. Кадры опубликовала «Звезда».

Стрельба велась по наземным мишеням прямой наводкой и по навесной траектории. Телеканал отмечает, что допускается установка данного комплекса на самолеты.

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В июне 2018 года появилось видео испытаний 57-миллиметрового боевого модуля в составе роботизированной боевой разведывательной машины БРМ-3К «Рысь».

Необитаемый боевой модуль АУ220М «Байкал» с 57-миллиметровой пушкой представляет собой переработанную корабельную зенитную установку. Изделие допускает установку на боевую бронированную машину Т-15 «Армата».

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