«Армате» нашли покупателей

Индия, Китай, Алжир, Египет и ОАЭ могут быть заинтересованы в покупке российского танка Т-14 «Армата», полагает автор The National Interest Чарли Гао.

Американский журнал отмечает, что для Индии западные машины Leopard 2A7 и M1A2 Abrams слишком тяжелы, собственная разработка Arjun Mk. 2 недостаточно хороша, а конкурентами Т-14 «Армата» могут стать украинский «Оплот» и южнокорейская K2 Black Panther.

Интерес КНР к российской технике издание объясняет желанием создать собственный аналог. Приобретение Алжиром нескольких Т-14 «Армата» позволит укрепить статус страны как одного из военных лидеров в Африке. The National Interest полагает, что Египет может купить российский танк, однако не в ближайшее время, в отличие от ОАЭ.

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В августе вице-премьер Юрий Борисов заявил, что танк Т-14 «Армата» и военная техника, создающаяся на одноименной платформе, будут иметь колоссальный спрос на мировом рынке.

В июле он же отметил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать такие танки из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации. К настоящему времени военное ведомство заказало для опытно-боевой эксплуатации сто таких машин.

Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата» разработана «Уралвагонзаводом». Впервые ее представили широкой публике на репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Разработка является базой для основного боевого танка (Т-14 «Армата»), тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

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