К МКС приблизится UNKNOWN

В четверг, 8 июля, к Международной космической станции (МКС) приблизится неопознанный объект (космический мусор), не представляющий угрозы для околоземной лаборатории. Об этом сообщил в Telegram гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 декретного московского времени. Минимальное расстояние 4,8 километра. Вероятность столкновения 0,0000128», — привел он данные «Роскосмоса».

Рогозин отметил, что время нервничать еще не наступило. «Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», — написал гендиректор.

В апреле Рогозин заявил, что госкорпорация после выхода из проекта МКС допускает передачу НАСА российского сегмента орбитальной лаборатории. По словам гендиректора, российский сегмент станции изношен на 80 процентов, а его поддержание «потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции».