На МКС освободили место под «Науку»

На МКС отстыковали модуль «Пирс». Расстыковка «Прогресс МС-16» с модулем от МКС состоялась 26 июля в 13:56, сообщается в Twitter-аккаунте «Роскосмоса».

Операция по отстыковке модуля «Пирс» запланирована ради освобождения места для многоцелевого лабораторного модуля «Наука». После этого в 17:01 мск будут запущены двигатели «Прогресса МС-16» для схода с орбиты, и в 17:42 «Пирс» войдет в плотные слои атмосферы. Еще через десять минут несгораемые элементы будут затоплены в несудоходной части Тихого океана.

Отстыковку переносили трижды: с 23 на 24 июля, затем на 25 июля и на 26 июля. Ранее сообщалось о возникших проблемах с системами «Науки», однако позже «Роскосмос» отчитался об успешном включении двигательных установок модуля и тестах системы сближения «Курс». Тяжелая ракета «Протон-М» с 20-тонным модулем «Наука» стартовала 21 июля. Пуск носителя состоялся в 17:58 по московскому времени с установки № 39 площадки № 200 космодрома. Стыковка модуля с российским сегментом МКС намечена на 29 июля в 16:26 по московскому времени.

Модуль «Пирс» был запущен к МКС 15 сентября 2001 года с космодрома Байконур. На орбиту он был выведен с помощью ракеты-носителя «Союз-У» и корабля «Прогресс М-СО1».