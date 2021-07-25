Отстыковку модуля «Пирс» от МКС отложили в третий раз

Отстыковку модуля «Пирс», использующегося в качестве дополнительного порта причаливания пилотируемых и грузовых кораблей, от Международной космической станции отложили в третий раз, об этом стало известно во время переговоров, которые транслировались на сайте NASA.

Ожидается, что модуль сможет отстыковаться 26 июля. Как уточнил командир МКС Акихико Хосидэ во время эфира, отсоединение «Прогресса» с «Пирсом» сдвинуто на утро понедельника. Ранее отстыковку уже переносили дважды. Сначала ее хотели выполнить с 23 на 24 июля, затем — 25 июля.

«Пирс» должен «уступить место» многофункциональному лабораторному модулю «Наука». 21 июля его запустили с космодрома Байконур и вывели на околоземную орбиту. «Роскосмос» планирует подсоединить блок к МКС 29 июля. За счет «Науки» площадь российского сегмента станции значительно увеличится.

20-тонная «Наука» (модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов — прим. «Ленты.ру»)оказалась самой тяжелой полезной нагрузкой, которую носитель «Протон-М» когда-либо выводил в космос. Предыдущий раз Россия запускала модуль для МКС в 2011 году (малый исследовательский «Рассвет»).

Запустить «Науку» рассчитывали еще в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках.