«Роскосмос» перенес дату затопления модуля российского сегмента МКС

Отстыковка и затопление модуля российского сегмента Международной космической станции (МКС) «Пирс» перенесены на 24 июля. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению корпорации, специалисты ракетно-космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля «Наука», приняли решение о переносе даты отстыковки. «Пирс» будет затоплен в Тихом океане. Отмечается, что место отработанного модуля займет многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука».

21 июля сообщалось, что с космодрома Байконур (Казахстан) стартовала тяжелая ракета «Протон-М» с 20-тонным модулем «Наука». Пуск носителя состоялся в 17:58 по московскому времени с установки № 39 площадки № 200 космодрома. Стыковка модуля с российским сегментом МКС намечена на 29 июля в 16:26 по московскому времени.