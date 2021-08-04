НАСА взволновало будущее российской «Науки»

Включение многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС) способствует развитию сотрудничества России и США, приводит РИА Новости заявление главы НАСА Билла Нельсона.

«Успешное добавление многоцелевого лабораторного модуля поспособствует продолжению нашего сотрудничества с русскими. Я взволнован тем, что сулит нам будущее — "Наука" и европейский робот-манипулятор помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и с учетом нашего продвижения в космос и на Марс», — сказал руководитель американского космического агентства.

Нельсон допустил, что Конгресс разрешит продолжить работу МКС до 2030 года. «Я полагаю, что Конгресс в этом году продлит работу станции до 2030 года», — приводит ТАСС заявление главы НАСА.

Также Нельсон поздравил генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с успешной стыковкой МЛМ к МКС. «С нетерпением жду встречи с вами в Российской Федерации», — написал Рогозину Нельсон.

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29 июля сообщалось, что двигатели «Науки», пристыкованной к Международной космической станции (МКС), незапланированно заработали. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.

«Наука», в частности, получила дистанционно управляемый робот-манипулятор European Robotic Arm (ERA), созданный Европейским космическим агентством (ЕКА).