«Роскосмос» пообещал поднять давление в российском модуле

Падение давления в модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) не является резким, рассказал в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации привел показатели давления в промежуточной камере «Звезда». Так, 14 июля давление составляло 473 миллиметра ртутного столба, а 29 июля, накануне пристыковки к МКС многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», постепенно снизилось до 160 миллиметров. «Прогнозируемое и вовсе не резкое падение давления в пока еще проблемной "Звезде". И с МЛМ никак не связано», — написал менеджер.

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В «Роскосмосе» пообещали, что в течение суток давление будет поднято до 200 миллиметров. «Переходная камера служебного модуля "Звезда" отделена от основного объема Международной космической станции. В этой камере поддерживается давление на уровне 150-200 миллиметров ртутного столба», — сообщила госкорпорация.

31 июля РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами, передало, что на модуле «Звезда» упало давление до 154 миллиметров ртутного столба.

В июле сообщалось, что двигатели МЛМ «Наука», пристыкованного к МКС, незапланированно заработали. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.