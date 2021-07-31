На российском модуле МКС резко упало давление

На модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) резко упало давление, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП).

«154 миллиметра [ртутного столба]», — сказал космонавт, отвечая на вопрос сотрудника ЦУПа.

Ранее на моделе «Звезда» наблюдали утечку воздуха. Так, весной текущего года давление упало до 405 миллиметров ртутного столба. Причины происходящего выясняются.

В июле сообщалось, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.