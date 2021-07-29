На МКС незапланированно включились двигатели российской «Науки»

На пристыковавшемся к российскому сегменту Международной космической станции (МКС) многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) «Наука» незапланированно включились двигатели, сообщает РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП).

«Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это», — сказал находящийся на МКС космонавт Олег Новицкий.

Согласно данным НАСА, из-за включения двигателей «Науки» МКС изменила свое положение в пространстве.

В настоящее время двигатели «Науки» не работают.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На МКС «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции 26 июля.

Пуск тяжелой ракеты «Протон-М» с «Наукой» с космодрома Байконур состоялся 21 июля.