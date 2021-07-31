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Из российской «Науки» вылетел болт

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Фото: Globallookpress.com

При открытии люка российского многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» из последнего вылетел болт, сообщает РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП).

«Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», — сказал российский космонавт Олег Новицкий.

Об открытии люка «Науки» рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

29 июля сообщалось, что двигатели «Науки», пристыкованной к Международной космической станции (МКС), незапланированно заработали. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.

Пуск тяжелой ракеты «Протон-М» с «Наукой» с космодрома Байконур состоялся 21 июля.

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