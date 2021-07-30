Рогозин сообщил об открытии люков российской «Науки»

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты открыли люк многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

«Наш экипаж открыл люки, соединяющие модуль "Наука" с российским сегментом МКС. Все штатно. Продолжаются работы по адаптации нового модуля со станцией», — говорится в твите.

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29 июля сообщалось, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.

Пуск тяжелой ракеты «Протон-М» с «Наукой» с космодрома Байконур состоялся 21 июля.

«Наука» строилась Центром Хруничева с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились из-за обнаружения загрязнений в топливных баках.