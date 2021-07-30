Рогозин назвал причину незапланированного включения двигателей «Науки»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал причину незапланированного включения двигателей многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», который пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Его слова передает РИА Новости.

«То есть была такая эйфория, люди в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей», — сказал Рогозин.

Он уточнил, что 20-тонный многофункциональный лабораторный модуль стоит 18 миллиардов рублей. «Потерять 18 миллиардов рублей — это намного хуже», — сказал менеджер, объясняя причину, по которой госкорпорация приняла решение запустить МЛМ в космос вместо того, чтобы отправить его в музей.

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29 июля сообщалось, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

МЛМ пристыковался к МКС 29 июля. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.

Пуск тяжелой ракеты «Протон-М» с «Наукой» с космодрома Байконур состоялся 21 июля.

«Наука» строилась Центром Хруничева с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились из-за обнаружения загрязнений в топливных баках.