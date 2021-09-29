Россия запустит пять космических кораблей к МКС в 2022 году

Россия планирует запуск к МКС двух «Союзов» и трех грузовых «Прогрессов» в 2022 году

Россия в 2022 году планирует запустить пять кораблей к Международной космической станции, два пилотируемых «Союза» и три грузовых «Прогресса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу полета МКС.

Первый пуск намечается 18 марта, на «Союзе МС-21» полетят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. 21 сентября на «Союзе МС-22» на орбиту отправятся Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

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Пуски кораблей «Прогресс» ожидаются с февраля по октябрь. 15 февраля планируется полет «Прогресса МС-19», 3 июня — «Прогресса МС-20», 26 октября — «Прогресса МС-21».

До конца 2021 года Россия произведет еще четыре старта, 5 октября «Союз МС-19» отправит на МКС космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. 28 октября стартует грузовой «Прогресс МС-18», 24 ноября — «Прогресс М-УМ», а 8 декабря — «Союз МС-20» с с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсакой Маэдзавой и Едзо Хирано.

Ранее Роскосмос сообщил, что началась перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Цель указанных мероприятий — освобождение стыковочного узла «Рассвета», к которому в октябре должен причалить корабль «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для съемок фильма «Вызов», а также проверка работы стыковочного оборудования «Науки», к которой сначала пристыкуют «Союз МС-18», а затем — грузовой корабль «Прогресс МС-17».

