Международная космическая станция (МКС) восстановила ориентацию в пространстве, сообщает ТАСС, ссылаясь на Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия».

«При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС», — рассказали в РКК.

Там же уточнили, что ориентация станции была восстановлена в короткие сроки специалистами Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС.

«Станции и экипажу ничего не угрожает», — заверили в «Энергии».

О том, что МКС потеряла ориентацию в пространстве, ранее сообщило РИА Новости, ссылаясь на трансляцию Центра управления полетами. Отмечается, что таким образом проводились тесты системы управления движением космического корабля «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»), на котором режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, принимающие участие в съемках фильма «Вызов», планируют вернуться на Землю.