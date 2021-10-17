Киноэкипаж на «Союз МС-18» отстыковался от МКС и вылетел к Земле

Актриса Пересильд и режиссер Шипенко после отстыковки «Союз МС-18» от МКС вылетели домой

Киноэкипаж, состоящий из космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, на корабле «Союз МС-18» отстыковался от Международной космической станции (МКС) и вылетел к Земле, об этом стало известно во время прямой трансляции на сайте «Роскосмоса».

Подготовка к возвращению

Перед тем, как отправиться домой на корабле «Ю. А. Гагарин», экипаж попрощался с космонавтами и астронавтами, остающимися на МКС. На данный момент на станции работают россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.

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В субботу, 16 октября, в 00:54 по московскому времени Пересильд, Новицкий и Шипенко закрыли люки между модулем «Наука» и кораблем «Союз МС-18». После они надели аварийно-спасательные скафандры «Сокол-КВ-2» и оценили их. Новицкий проверил герметичность люков, а также работоспособность всего оборудования. Затем все трое разместились в спускаемом аппарате.

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Дорога домой

В 04:14 по московскому времени киноэкипаж направился к Земле. Корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС, перешел в режим автономного полета. В 06.41 будут включены двигатели на торможение. Еще через полчаса от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Они сгорят в плотных слоях атмосферы. Приземление ожидается в 07.35.

Встретят березовым соком

Пересильд, Шипенко и Новицкий должны приземлиться в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. Их ожидает поисково-спасательная группа. В обеспечении посадки участвуют 200 военных, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26. Кроме того, к операции привлекли около 20 единиц спецтехники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица». Про просьбе киноэкипажа его встретят березовым соком.

Потеря ориентации МКС

Во время пребывания экипажа на МКС не обошлось без трудностей. 15 октября при тестировании работы «Союз МС-18» двигатели повлияли на ориентацию станции. Позже она была восстановлена. На возвращение контроля потребовалось около 30 минут.

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Перегрузки

К моменту возвращения Пересильд и Шипенко пробудут в космосе 12 суток, а Новицкий — 191 сутки (531 сутки за три полета).

Оказавшись в космосе, Пересильд в первые дни рассказала о своих впечатлениях. «Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно. Сейчас будем знакомиться», — призналась она. Шипенко уточнил, что не верит происходящему.

14 октября у Пересильд заподозрили проблемы со здоровьем. Российский ученый, автор методики по лечению боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский предположил, что она испытывала боли в груди и дискомфорт в области лопаток. Специалист ознакомился со снимками, сделанными в космосе, и отметил, что у Пересильд наблюдается напряжение шейных мышц.

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина считает, что сразу после возвращения на Землю экипаж не сможет передвигаться самостоятельно. Поэтому она рекомендовала отказаться от съемок в первые дни.

Космическое путешествие

Пересильд и Шипенко были специально отобраны для этой миссии. Конкурс также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова.

Актриса, режиссер прибыли на МКС 5 октября. Они приняли участие в съемках фильма «Вызов» — первой в истории картины, созданной в космосе.