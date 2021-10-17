Пересильд рассказала о возвращении из космоса

Российская актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся 17 октября с Международной космической станции (МКС), рассказала о том, как прошло приземление. В эфире Первого канала артистка призналась, что испытывала грусть, поскольку ей не хотелось расставаться с космосом.
По словам Пересильд, возвращение на Землю прошло «хорошо, прекрасно». Киноэкипаж вместе с ней, космонавтом Олегом Новицким и режиссером Климом Шипенко приземлился удачно. «Все было более чем штатно», — отметила актриса. Она также похвалила Новицкого, подчеркнув, что «с ним не страшно».
«У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», — рассказала актриса.
17 октября, в воскресенье, киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане. В 7:35 экипаж коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.
Участников полета доставят специальным бортом на аэродром Чкаловский в Подмосковье, а после — в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов Звездного городка. 19 октября экипаж даст первую пресс-конференцию.
Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» — первой в истории ленты, созданной в космосе. Согласно сюжету, девушка-врач летит на орбиту для спасения космонавта.