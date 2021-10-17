Пересильд рассказала о возвращении из космоса

Актриса Пересильд о возвращении с МКС на Землю: не хотелось расставаться с космосом

Российская актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся 17 октября с Международной космической станции (МКС), рассказала о том, как прошло приземление. В эфире Первого канала артистка призналась, что испытывала грусть, поскольку ей не хотелось расставаться с космосом.

По словам Пересильд, возвращение на Землю прошло «хорошо, прекрасно». Киноэкипаж вместе с ней, космонавтом Олегом Новицким и режиссером Климом Шипенко приземлился удачно. «Все было более чем штатно», — отметила актриса. Она также похвалила Новицкого, подчеркнув, что «с ним не страшно».

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«У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», — рассказала актриса.

17 октября, в воскресенье, киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане. В 7:35 экипаж коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.

Участников полета доставят специальным бортом на аэродром Чкаловский в Подмосковье, а после — в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов Звездного городка. 19 октября экипаж даст первую пресс-конференцию.

Экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» — первой в истории ленты, созданной в космосе. Согласно сюжету, девушка-врач летит на орбиту для спасения космонавта.