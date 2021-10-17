Киноэкипаж на корабле «Союз МС-18» вылетел к Земле

«Роскосмос»: «Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко на борту отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко отстыковался от Международной космической станции (МКС) и вылетел к Земле, следует из прямой трансляции на сайте «Роскосмоса».

В 00:54 по московскому времени экипаж закрыл переходные люки между транспортным пилотируемым кораблем «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») и модулем «Наука». В 04:14 по московскому времени корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС. Затем он перешел в режим автономного полета и отправился к Земле.

Как уточнил ведущий, касание Земли корабля с актрисой и режиссером на борту, по уточненным данным, ожидается в 07.35 по московскому времени. На Земле экипаж ждут около 200 специалистов, 12 вертолетов, три самолета. На месте приземления недалеко от города Жезказган в Казахстане работает съемочная группа.

Ранее сообщалось, что экипаж попрощался с космонавтами и астронавтами на МКС.