В «Роскосмосе» рассказали о начале миссии по возвращению киноэкипажа на Землю

Киноэкипаж перешел из МКС в «Союз МС-18» для возвращения на Землю

Киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко перешел из Международной космической станции (МКС) в корабль «Союз МС-18» для возвращения домой, рассказали о начале миссии по возвращению в «Роскосмосе».

Согласно трансляции на сайте ведомства, участники полета закрыли люки корабля «Ю. А. Гагарин» перед отправкой на Землю. Экипаж попрощался с коллегами на МКС. В «Союз МС-18» участники полета должны надеть скафандры, а Новицкий проверит герметичность люков и отлаженность всех систем.

«Союз МС-18» должен приземлиться в воскресенье, 17 октября, в 07:35 по московскому времени в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. На этой территории космонавта, актрису и режиссера будут ждать медики.

Шипенко и Пересильд прибыли на станцию 5 октября. Режиссер и актриса участвовали в съемках фильма «Вызов» — первой в истории кинематографа картины, созданной в космосе. 15 октября МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за «Ю. А. Гагарина», однако ее удалось восстановить.