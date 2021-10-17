Космонавт описал ощущения киноэкипажа после возвращения с МКС

Космонавт Андрей Борисенко в беседе с телеканалом «360» описал ощущения киноэкипажа после возвращения на Землю с Международной космической станции. Он отметил, что режиссеру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд предстоит реабилитация и рассказал, как она будет происходить.

Летчик сказал, что сложностей во время спуска возникнуть не должно, поскольку экипаж прошел подготовку, которая занимала от четырех месяцев до полугода. В нее была включена тренировка на центрифуге, чтобы показать, что такое перегрузка.

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Борисенко добавил, что перегрузка в 4-4,5 единицы, которая будет ощущаться при посадке, считается штатной нагрузкой, космонавты ежегодно тренируются на нагрузку в восемь единиц, то есть в два раза выше, чем при штатном спуске.

Космонавт рассказал, что на восстановление у Шипенко и Пересильд уйдет от восьми до 15 дней, у возвращающегося на Землю Олега Новицкого — гораздо больше, поскольку он провел на орбите более полугода. Он добавил, что сложностей в реабилитации возникнуть не должно, она пройдет под присмотром специалистов космической медицины.

«Представьте себе, что вы 10 дней пролежали в кровати, встать, конечно, тяжело, но не настолько, чтобы вы не смогли это сделать. Может быть, сложновато, но не критично. Поэтому вот именно с точки зрения физических ощущений проблем вроде того, что сложно поднять руку или ногу у них не будет. А если и будут, то очень небольшие», — заключил Борисенко.

Киноэкипаж, состоящий из космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, 17 октября на корабле «Союз МС-18» отстыковался от Международной космической станции и вылетел к Земле.

Экипаж попрощался с космонавтами и астронавтами, остающимися на МКС. На данный момент на станции работают россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.

В 06.41 будут включены двигатели на торможение. Еще через полчаса от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Они сгорят в плотных слоях атмосферы. Приземление ожидается в 07.35.

