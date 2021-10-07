Американцы оценили полет российского «киноэкипажа» на МКС

Американские интернет-пользователи отреагировали на полет первого в мире «киноэкипажа» к Международной космической станции (МКС), куда вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. В комментариях под видео о запуске ракеты на You-Tube-канале Good Morning America пользователи назвали это успехом.

«Хорошая работа, Россия», — отметил пользователь Madara Uchiha , «Русские знают, как заставить нас двигаться вперед» —написал комментатор с ником aj , «Мне нравятся российские фильмы», — сказал Rhodium. «Вы серьезно первые в космосе? Вы летаете на российских двигателях, ребята», — напомнил другой пользователь одному из американцев.

Ранее НАСА отметило отправку на корабле на околоземную орбиту первого в истории «киноэкипажа». «Выведение на орбиту корабля "Союз МС-19" прошло безупречно, все прошло, как запланировано. Отрыв от земли произошел в 13:55 по местному времени (11:55 по московскому) на космодроме Байконур», — сказали в американском космическом агентстве.

5 октября корабль «Союз МС-19» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд пристыковался к МКС. Сообщалось, что в процессе стыковки два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» поочередно отказали, из-за чего Центр управления полетами приказал командиру экипажа, космонавту Антону Шкаплерову перейти на ручное управление.