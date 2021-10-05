НАСА отметило безупречность российского «Союз МС-19»

Запуск корабля «Союз МС-19» к Международной космической станции (МКС) прошел безукоризненно. Подобным образом НАСА отметило отправку на корабле на околоземную орбиту первого в истории «киноэкипажа», сообщает ТАСС.

«Выведение на орбиту корабля "Союз МС-19" прошло безупречно, все прошло, как запланировано. Отрыв от земли произошел в 13:55 по местному времени (11:55 по московскому) на космодроме Байконур», — сказали в американском космическом агентстве.

На корабле «Союз МС-19» находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Актриса и режиссер будут снимать на МКС художественный фильм «Вызов».