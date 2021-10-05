Госкомиссия допустила к пуску «Союз» с актрисой Пересильд на борту

Государственная комиссия допустила к заправке и пуску корабль «Союз МС-19», на борту которого актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». Об этом сообщает РИА Новости.

Запуск состоится в 11:55 по московскому времени. Через девять минут корабль выйдет на околоземную орбиту, ожидается, что он доберется до МКС за три часа и три минуты. Экипаж, согласно планам, причалит к российскому модулю «Рассвет» в 15:12. Открытие люков произойдет в 17:05.

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На станции Пересильд, Шипенко и Шкаплерова ожидают космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты США Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.

«Киноэкипаж» несколько часов назад вышел из гостиницы «Космонавт» на Байконуре для посадки в автобусы и выезд на старт под песню «Трава у дома». Проводить участников полета приехали их семьи, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

После проверки скафандров на герметичность произойдет доклад гендиректору «Роскосмоса» и одному из продюсеров фильма «Вызов» Дмитрию Рогозину, после чего основной экипаж отправится на стартовую площадку, а дублирующий на другом автобусе на наблюдательный пункт.

1 октября ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», в котором на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, установили на стартовом столе космодрома Байконур. 2 октября состоялись генеральные испытания первого в мире «киноэкипажа», после которых останутся два резервных дня и один предпусковой день на случай необходимости устранения неполадок.

