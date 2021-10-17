Врач допустила трудности с передвижением Пересильд после возвращения из космоса

Актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко сразу после возвращения из космоса не следует принимать участие в съемках, заявила заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина во время трансляции на YouTube-канале «Роскосмоса».

Врач допустила, что киноэкипаж на Земле могут ждать трудности с передвижением. Она предположила, что в первые дни участники миссии не смогут передвигаться без помощи. Поэтому им стоит отказаться от нагрузок. «Опыт полетов, сравнимых по длительности, если они были без средств профилактики, говорит о том, что люди, может быть, будут даже ходить с поддержкой. Естественно, в это время снимать кино трудно, если ты плохо ходишь», — подчеркнула она.

Киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко должен вернуться на Землю утром в воскресенье, 17 октября. Посадка корабля «Союз МС-18» ожидается недалеко от города Жезказган в Казахстане. Ранее участники полета попрощались с коллегами и закрыли люки.