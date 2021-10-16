Стала известна причина потери ориентации МКС

Причина временной потери ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве была связана с некорректной наземной процедурой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, транслируемых НАСА.

«Москва ищет проблему, которая связана с некорректной процедурой на Земле, не с технической проблемой. Они продолжают подготовку к расстыковке "Союза" по плану», — сообщила астронавтам специалист хьюстонского Центра управления полетами.

На восстановление контроля над ориентацией МКС потребовалось около 30 минут, пишет ТАСС со ссылкой на представителя НАСА.

В пятницу, 15 октября, стало известно, что МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18». Позже в ракетно-космической корпорации «Энергия» («Роскосмос») подтвердили, что помеха была успешно устранена.