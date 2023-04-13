Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма «Вызов»
Российский президент Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту Международной космической станции (МКС), пишет РИА Новости.
Глава государства отметил, что и здесь Россия стала первой. «Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля», — указал он. Он пожелал зрителям хорошего просмотра.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее уточнил, что картина ему понравилась. Он указал на актерские способности российских космонавтов.
Фильм режиссера Клима Шипенко рассказывает о враче-кардиологе Жене Беляевой, которая отправляется на МКС, чтобы оказать помощь потерявшему сознание космонавту Ивану. Главные роли в картине сыграли Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков. Съемки фильма проходили на МКС в течение 12 дней. В них также приняли участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.