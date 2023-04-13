Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма «Вызов»

Путин поблагодарил создателей российского фильма «Вызов», снятого на борту МКС

Российский президент Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту Международной космической станции (МКС), пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что и здесь Россия стала первой. «Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля», — указал он. Он пожелал зрителям хорошего просмотра.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее уточнил, что картина ему понравилась. Он указал на актерские способности российских космонавтов.

Фильм режиссера Клима Шипенко рассказывает о враче-кардиологе Жене Беляевой, которая отправляется на МКС, чтобы оказать помощь потерявшему сознание космонавту Ивану. Главные роли в картине сыграли Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков. Съемки фильма проходили на МКС в течение 12 дней. В них также приняли участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

