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01:26, 13 апреля 2023Интернет и СМИ

Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма «Вызов»

Путин поблагодарил создателей российского фильма «Вызов», снятого на борту МКС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съемки которого проходили на борту Международной космической станции (МКС), пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что и здесь Россия стала первой. «Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля», — указал он. Он пожелал зрителям хорошего просмотра.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее уточнил, что картина ему понравилась. Он указал на актерские способности российских космонавтов.

Фильм режиссера Клима Шипенко рассказывает о враче-кардиологе Жене Беляевой, которая отправляется на МКС, чтобы оказать помощь потерявшему сознание космонавту Ивану. Главные роли в картине сыграли Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков. Съемки фильма проходили на МКС в течение 12 дней. В них также приняли участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

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Марина Совина
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