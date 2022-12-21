Тизер фильма «Вызов» покажут перед новогодним обращением Путина

Тизер первого снятого в космосе фильма «Вызов» покажут перед новогодним обращением Путина

Тизер фильма «Вызов» — первой в истории кинокартины, снятой в космосе, — покажут перед новогодним обращением президента России Владимира Путина. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора Первого канала и сопродюсера «Вызова» Константина Эрнста.

Зрители увидят кадры из фильма «Вызов» 31 декабря на «Первом канале» перед новогодним обращением президента к россиянам.

Фильм режиссера Клима Шипенко расскажет о враче-кардиологе Жене Беляевой, которая отправляется на МКС, чтобы оказать помощь потерявшему сознание космонавту Ивану. Главные роли в картине сыграли Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.

Съемки фильма проходили на МКС в течение 12 дней. В них также приняли участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Премьера картины назначена на 12 апреля 2023 года.

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