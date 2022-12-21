В США призвали бойкотировать «Аватар» из-за расизма и культурной апроприации

В США призвали бойкотировать «Аватар» из-за идей расизма и культурной апроприации в фильме

Представители коренных народов США призвали бойкотировать премьеру фильма «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает LA Times.

Так, художница из племени навахо и сопредседатель организации Indigenous Pride Los Angeles Юэ Бегай в своем Twitter обвинила режиссера в расизме и апроприации. По ее словам, Кэмерон присвоил обитателям Пандоры — На’ви — культуры разных народов. Активистка добавила, что, несмотря на то, что жители вымышленной планеты представлены положительными героями, вершителями судеб все равно выступают белые люди.

Бегай также выразила недовольство тем, что у представителей На’ви синяя кожа, что само по себе олицетворяет расизм. Кроме того, зрительница раскритиковала картину за то, что в ней нет ни одного представителя индейских племен.

В основе сюжета «Аватара» лежит идея колонизации чужой планеты людьми, которые столкнулись с дефицитом ресурсов на Земле. Сиквел продолжает рассказывать историю бывшего морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера фильма состоялась 16 декабря.

Ранее сообщалось о том, что «Аватар: Путь воды» заработал 435 миллионов долларов в прокате за первый уик-энд.