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11:55, 19 декабря 2022Культура

«Аватар: Путь воды» заработал 435 миллионов долларов в прокате за первый уик-энд

Фильм «Аватар: Путь воды» заработал 435 миллионов долларов в прокате за первый уик-энд

Кадр: трейлер «Аватар: Путь воды»

Фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» заработал 435 миллионов долларов в мировом прокате за первый уик-энд. Об этом сообщает Deadline.

Из этой суммы 134 миллиона проект собрал в США. В Китае сумма сборов составила 57,1 миллиона, в Корее — 24,7, а в Германии — 20 миллионов долларов.

Сообщается, что новая часть франшизы «Аватар» показала второй лучший результат в прокате в этом году после картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», собравшей 442 миллиона за тот же период.

Самым кассовым фильмом в истории остается первая часть «Аватара», вышедшая в 2009 году. Мировые сборы фильма составили 2,9 миллиарда долларов.

В основу сюжета «Аватара 2» легла история бывшего морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера фильма состоялась 16 декабря.

Ранее актриса Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок «Аватара».

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Анастасия Астахова
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