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11:08, 15 декабря 2022Культура

Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок «Аватара»

Уинслет рассказала, как побила рекорд Круза по задержке дыхания во время съемок «Аватара»

Фото: Toby Melville / Reuters

Британская актриса Кейт Уинслет рассказала о рекордной задержке дыхания во время съемок фильма «Аватар: Путь воды». Об этом сообщает GamesRadar.

Артистке удалось пробыть под водой 7 минут и 15 секунд, тем самым побив рекорд актера Тома Круза, который задерживал дыхание на шесть минут в 2011 году во время съемок фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев».

Уинслет призналась, что в тот момент подумала, что уже умерла.

«У меня есть видео, на котором я всплываю на поверхность и говорю: "Я умерла, умерла?", а потом спрашиваю: "Сколько времени я была под водой?". Я сразу же захотела узнать свое время и по началу не могла в это поверить», — рассказала актриса.

Во второй части «Аватара» артистка исполнила роль персонажа по имени Ронал, представительницу народу на'ви из морского клана Меткайина. Премьера картины состоится 16 декабря, спустя 13 лет после выхода первой части проекта.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что съемки «Титаника» травмировали Кейт Уинслет.

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Анастасия Астахова
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