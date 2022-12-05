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11:43, 5 декабря 2022Культура

Кэмерон рассказал о психологических травмах Уинслет после съемок в «Титанике»

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что съемки «Титаника» травмировали Кейт Уинслет

Фото: C Flanigan / Getty Images

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что британская актриса Кейт Уинслет стала психологически «немного травмированной» после съемок в фильме «Титаник». Об этом сообщает The Independent.

Кинодеятель поведал, что оскароносный проект повлиял на артистку, которой на момент съемок было 22 года. «Я думаю, что Кейт вышла из "Титаника" немного травмированная масштабом производства и своей ответственностью в нем», — поделился Кэмерон.

Режиссер отметил, что, несмотря на это, они с актрисой решили продолжить сотрудничество в проекте «Аватар: Путь воды»: «Мы оба очень хотели снова поработать вместе, чтобы увидеть, чем мы занимаемся на данном этапе нашей жизни и карьеры. Она (Уинслет — прим. «Ленты.ру») очень ответственная на съемочной площадке».

Сама Уинслет после выхода «Титаника» признавалась, что Кэмерон обладает вспыльчивым характером, и во время съемок она «по-настоящему боялась» его. Несмотря на это, артистка согласилась сняться во второй части «Аватара», так как, по ее словам, в последнее время режиссер проекта стал «намного спокойнее».

Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что фильм «Аватар: Путь воды» вышел «чертовски дорогим». Премьера картины состоится 16 декабря, спустя 13 лет после выхода первой части проекта.

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Анастасия Астахова
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