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23:22, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

В Кремле оценили снятый в космосе фильм «Вызов»

Пресс-секретарь президента России Песков назвал снятый в космосе фильм «Вызов» прорывным
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Снятый в космосе фильм «Вызов», премьера которого состоялась в среду, 12 апреля, является прорывным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил актерские способности российских космонавтов. «Очень хорошее кино», — оценил он и назвал его прорывным. Песков добавил, что картина ему очень понравилась. «Часть, которая космическая — это просто фантастика. И актерское мастерство наших космонавтов — это открытие для меня», — отметил представитель Кремля.

Съемочная группа «Вызова» прилетела на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября и вернулась 17 октября 2022. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта.

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Марина Совина
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